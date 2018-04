IDEMIA, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, hat heute die Berufung von Laurent Lemaire zum neuen Chief Financial Officer der Gruppe bekanntgegeben.

Laurent Lemaire, Absolvent der ESSEC, hat beachtliche Finanzkenntnisse in großen Unternehmen erworben, insbesondere in den Bereichen Management, Transformation und Fusion von Finanzorganisationen. Nach achtzehn Jahren als CFO einer Division des französischen Konzerns Danone wechselte er zur Steria Gruppe und später zu Sopra-Steria, dem europäischen Marktführer in der IT-Dienstleistungsbranche und der digitalen Transformation. Dort war er neun Jahre als CFO tätig.

Im Jahr 2016 wurde er CFO der Korian Gruppe, dem europäischen Marktführer für Seniorendienstleistungen, der nahezu 47.000 Mitarbeiter rund um den Globus beschäftigt.

Didier Lamouche, CEO von IDEMIA, sagte: "IDEMIA ist stolz darauf, Laurent Lemaire, eine talentierte Führungskraft mit einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz, als Chief Financial Officer in großen internationalen Unternehmen, begrüßen zu dürfen. Seine breite Expertise beim Management von Finanzorganisationen sowie seine Kenntnisse der Technologie-Dienstleistungsbranche werden einen entscheidenden Beitrag zur Festigung der führenden Position von IDEMIA auf dem Augmented-Identity-Markt leisten.

"Ich freue mich besonders über meinen Wechsel zu IDEMIA, da die Gruppe in diesem entscheidenden Moment eine ambitionierte Strategie entwickelt, um ihre führende Position auf einem sich rasch entwickelnden Markt zu festigen. Ich werde das Wachstum von IDEMIA und seine neuen Entwicklungsperspektiven voll und ganz unterstützen. Ich kenne die enormen Veränderungen, die seit dem Zusammenschluss von OT und Morpho bereits umgesetzt wurden, und als neuer CFO werde ich meine ganze Energie und Erfahrung in den Dienst von IDEMIA stellen, um die Transformation weiterzuführen", schloss Laurent Lemaire.

Die Bestellung von Laurent Lemaire erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Über IDEMIA

Aus OT-Morpho ist inzwischen IDEMIA geworden, der weltweit führende Anbieter im Bereich Augmented Identity, der das erklärte Ziel verfolgt, Bürger und Verbraucher gleichermaßen in die Lage zu versetzen, die in der vernetzten Welt von heute verfügbaren Möglichkeiten zur Interaktion, zur Bezahlung, zur Verbindungsaufnahme, zum Reisen und für Wahlen im vollen Umfang zu nutzen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für "Augmented Identity" definieren wir die Art und Weise neu, wie wir denken, produzieren und dieses Gut für Personen oder Objekte nutzen und schützen. Wir sorgen für Privatsphäre und Vertrauen und garantieren sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen für internationale Kunden aus den Sektoren Finanzen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IoT.

IDEMIA ist aus dem Zusammenschluss der Unternehmen OT (Oberthur Technologies) und Safran Identity Security (Morpho) entstanden. Mit Erlösen von fast 3 Mrd. USD und 14.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in mehr als 180 Ländern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.idemia.com / Und folgen Sie uns @IdemiaGroup auf Twitter.

