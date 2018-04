Der ehemalige Außenminister Sigmar Gabriel läuft sich in Bonn als Hochschuldozent warm - und beleuchtet dabei direkt alle Konfliktherde.

Mit einer dunkelblauen Mappe, vorne drauf der Bundesadler, ein Andenken aus Regierungszeiten, erklimmt Sigmar Gabriel die Stufen bis zum Rednerpult im Hörsaal I, Uni Bonn. Er schaut kurz in den voll besetzten Raum, holzvertäfelt, mitten drin im ehemaligen Kurfürstlichen Schloss, und holt sein Manuskript hervor.

"Das Völkerrecht befindet sich in der Krise", sagt Gabriel. Die Russen hätten mit der Annexion der Krim die Souveränität der Ukraine verletzt. Das Pariser Klimaabkommen leide unter der Absage der USA. Die multilaterale Ordnung des internationalen Handels stecke in der Kritik.

Und die Herausforderungen passieren nicht nur in der Ferne, wie der Brexit gezeigt hätte. "Take Back Control" (beim Brexit) und "Make America Great Again" (bei Donald Trump) nennt Gabriel "die Schlachtrufe unserer Zeit". Sie würden zeigen, dass es um die "Restauration einer vermeintlich guten alten Zeit" geht. "Wir sehen eine Rückbesinnung auf Grenzen und die vermeintliche Stärke des Nationalstaats", betont Gabriel.

Es ist die Antrittsrede des "Bundesministers des Auswärtigen a.D. der Bundesrepublik Deutschland", wie Gabriel auf der Leinwand hinter ihm angekündigt wird. In seiner ersten Vorlesung redet der 58-Jährige über die großen Konfliktlinien, als sei er noch im Amt. In den nächsten Wochen wird Gabriel in Bonn auch ein Seminar geben.

Thema wie heute: die Außenpolitik. Der ehrenamtlichen Lehrtätigkeit an der Philosophischen Fakultät hatte er noch als Außenminister zugestimmt.

Gabriel, graublauer Anzug, weißes Hemd, rosarote Krawatte, noch immer eher staatsmännisch als professoral, spricht an diesem Montag viel über die Verantwortung Europas. Mehrmals betont er, wie wichtig gemeinsame Interessen sind, die die Mitgliedsstaaten definieren müssten. "Europa kann nicht gestalten, solange es seine eigenen, europäischen Interessen nicht klar definiert hat."

All die Herausforderungen, innerhalb wie außerhalb der EU, können die Mitgliedsstaaten nur bewältigen, wenn "wir uns auf Augenhöhe und als Gleiche unter Gleichen begegnen". Die Spaltung Europas sei gefährlich, weil dadurch andere Mächte ermuntert würden, uns zu testen. "Die Versuche der Destabilisierung an den Ostgrenzen der EU, in der Ukraine, im westlichen Balkan, im Umgang mit der Türkei, sind ebenso unübersehbar wie der wachsende Einfluss Chinas auf europäische Entscheidungsprozesse."

Das Interesse an Gabriels erstem Dozenten-Auftritt ist groß. Neben Dutzenden Journalisten, Kameraleuten und Fotografen sitzen Rentner, Mittvierziger und vor allem Studierende im Saal. Auch die Empore ist bis zum letzten Platz besetzt. Von dort halten Studenten plötzlich zwei weiße Laken herunter. "Gegen Iran-Siggi! Für Israel!", steht drauf.

Gabriel unterbricht seine Rede und sagt: "Sie müssen sich jetzt umdrehen, sonst sind die enttäuscht." Die Studenten schreien: "Warum arbeiten Sie mit Putin zusammen?" "Warum verraten Sie die Kurden?" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...