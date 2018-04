Mehrere AfD-Bundestagsabgeordnete nehmen an einem Forum auf der Krim teil. Unions-Außenpolitiker sind empört - und fordern Konsequenzen.

Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit treten AfD-Bundestagsabgeordnete eine politisch pikante Reise ins Ausland an.

Nachdem Anfang März mehrere Abgeordnete Vertretern der Regierung von Präsident Baschar al-Assad einen Besuch abgestattet hatte, was seinerzeit von Regierungssprecher Steffen Seibert scharf kritisiert worden war, nehmen diese Woche nun fünf AfD-Bundestagsabgeordnete an einem Wirtschaftsforum auf der von Russland annektierten Krim teil.

Der Abgeordnete Markus Frohnmaier erklärte hierzu am Montag, dass es ihm angesichts der aktuellen Krise der deutsch-russischen Beziehungen wichtig sei, "ein Zeichen zu setzen". Er hatte an der Veranstaltung nach eigenen Angaben bereits in früheren Jahren teilgenommen. Das "Yalta International Economic Forum" (YIEF) findet diesmal vom 19. bis 21. April statt. Die jährliche Konferenz wird von einer russischen Stiftung ausgerichtet und von der Moskauer Regierung unterstützt.

In der Union stoßen die außenpolitischen Aktivitäten der AfD auf scharfe Kritik. "Diese Reisen senden das grundsätzliche Signal aus, völkerrechtswidrige Handlungen anderer Staaten zu legitimieren", sagte der Obmann der Unions-Bundestagsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, Roderich Kieswetter (CDU), dem Handelsblatt.

