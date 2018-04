Liebe Leser,

Facebook war in den vergangenen Wochen der Skandalwert schlechthin. Nur scheinen sich die Wogen mittlerweile zu glätten. Jedenfalls hebt der Markt langsam aber sicher seinen Daumen. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, in den charttechnischen Aufwärtstrend zurückzukehren und hat sich auch zu Beginn der neuen Woche weitere starke Unterstützungen gesichert. Im Detail: Der Wert klettert an den hiesigen Börsen wieder langsam nach oben. Nun geht es Richtung 140 Euro, wo sich die Untergrenze ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...