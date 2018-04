Lifting of Suspension



Issuer Intrum Justita AB, LEI: 549300UNCO2FCUWXX470 : -------------------------------------------------------------------------------- Instru INTRUM, ISIN SE0000936478 ment: -------------------------------------------------------------------------------- Liftin With reference to the press release published by Intrum Justitia AB g today at 17:12 CET reaso n: -------------------------------------------------------------------------------- Contin April 17, 2018, with normal opening procedure uous tradi ng from: -------------------------------------------------------------------------------- Commen Order books have been flushed ts: -------------------------------------------------------------------------------- Relate GB00BVZWTW25, GB00BVZX7327, GB00BVZY8Y36, SE0009983125, SE0010140830, d GB00BVZYV773, SE0010131078, GB00BW6QZS87, GB00BW6QN515, GB00BW6QQY15, instr SE0010818732, SE0010818724, SE0010818674, SE0010818666, SE0010750422, uments SE0010750414, SE0010750406, SE0010750398, SE0010750380, SE0010750372, : SE0010750364, SE0010750356, SE0010750349, SE0010750331, SE0010750323, SE0010750315, SE0010750307, SE0010750299, SE0010750281, SE0010750273, SE0010750265, SE0010750257, SE0010750240, SE0010750232, SE0010750224, SE0010750216, SE0010750208, SE0010750190, SE0010750182, SE0010775312, SE0010775304, SE0010785865, SE0010785857, SE0010807305, SE0010807297, SE0010807289, SE0010807255, SE0010807248, SE0010807230, SE0010810424, SE0010810416, SE0010810382, SE0010810374, SE0010817098, SE0010817064, SE0010874362, SE0010874354, SE0010874347, SE0010874339, SE0010874321, SE0010874313, SE0010874305, SE0010874297, SE0010874289, SE0010874271, SE0010874263, SE0010874255, SE0010874248, SE0010874214, SE0010874206, SE0010874198, SE0010874180, SE0010874172, SE0010874164, SE0010874156, SE0010874149, SE0010874131, SE0010874123, SE0010874115, SE0010874107, SE0010874099, SE0010874081, SE0010899971, SE0010899963, SE0010906339, SE0010906321, SE0010906305, SE0010906297, SE0010973073, SE0010973065, SE0010973057, SE0010973040, SE0010973032, SE0010973024, SE0010973016, SE0010973008, SE0010972992, SE0010972984, SE0010972976, SE0010972968, SE0010972950, SE0010972943, SE0010972935, SE0010972927, SE0010972919, SE0010972901, SE0010972893, SE0010972885, SE0010972877, SE0010972869, SE0010972851, SE0010972844, SE0010972836, SE0011018860, SE0011018852, SE0011022185, SE0011022177, SE0011027424, SE0011027416, SE0011027408, SE0011027390, SE0011027382, SE0011027374, SE0011029842, SE0011029834, SE0011029826, SE0011029818, SE0011029800, SE0011029792, SE0011030899, SE0011030881, SE0011030873, SE0011030865, SE0011030857, SE0011030840, SE0011043926, SE0011043918, SE0011043900, SE0011043892, SE0011043884, SE0011043876, SE0011053131, SE0011053123, SE0011053115, SE0011053107, SE0011053099, SE0011053081, SE0011059856, SE0011059849, SE0011059831, SE0011059823, SE0011059815, SE0011059807, SE0011102243, SE0011102235, SE0011102227, SE0011102219, SE0011102201, SE0011102193, SE0011102185, SE0011102177, SE0011102169, SE0011102151, SE0011102144, SE0011102136, SE0011102128, SE0011102110, SE0011102102, SE0011102094, SE0011102086, SE0011102078, SE0011102060, SE0011102052, SE0011102045, SE0011102037, SE0011102029, SE0011102011, SE0011102003 -------------------------------------------------------------------------------- Contac Issuer Surveillance +46 8 405 60 00 t Trading Surveillance +46 8 405 60 00 detai ls:



