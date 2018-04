Die QSC Aktie ist ein deutscher IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Köln. Das Unternehmen hatte sich eigentlich 1997 auf internet- und Telekommunikationsprodukte spezialisiert. Das Unternehmen schrieb in 2017 das erste Mal seit 2013 schwarze Zahlen. Der Umsatz soll gleichbleibend in 2018 weitergehen. In 2017 lag er bei 357,9 Millionen Euro und in 2017 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 355 Millionen Euro. Also eher schlechte Voraussetzungen ...

