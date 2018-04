Die großen Provider planen seit Jahren einen Technologiewechsel und es droht dem Kunden bei Missachtung dieser Entwicklung teilweise die Abschaltung der alten Technologie.

Wir beschreiben hier an einem Fallbeispiel eine mögliche Vorgehensweise, die so übertragbar auf beliebige Situationen ist. Man kann nicht nur umsteigen, sondern durch den Parallelbetrieb der alten TK-Anlage mit einer neuen VoIP-/UC-Anlage auch die Anbindung zusätzlicher Benutzer realisieren. Auch die Nutzung neuer, in der alten TK-Anlage noch nicht vorhandener Funktionen, wie z.?B. Voicemail, Chat oder Fax-to-Mail lässt sich aktivieren.

Ist-Situation: Klassische TK-Anlage neben IP-Netzwerk

In vielen Unternehmen ist noch immer eine Trennung von klassischer Telefonie und dem IT-Netzwerk gegeben (Bild?1, unterer Teil). Es gibt für beide Netzstrukturen jeweils getrennte Schnittstellen nach außen. Für das IP-Netz ist es oftmals eine DSL-/SDSL-Leitung ins Internet. Das Telefonie-Netz ist per ISDN verbunden. Gleich vorweg die wichtigste Information: Die beste VoIP-Anlage taugt nichts, wenn die Verbindungswege (das IP-Netzwerk) nicht in der Lage sind, die Gespräche zuverlässig zu routen. Hierbei ist nicht nur die Bandbreite der Internetverbindung gemeint, sondern vor allem die Technik im Unternehmen selbst.

Wenn die Switches keine Layer-3-Switches (Siehe Kasten »Layer-3-Switches«) sind und weder VLAN noch QoS bieten, dann wird die Umsetzung scheitern. Daher sollte jedes Unternehmen sein Netzwerk in Phase 1 einer VoIP Readiness Prüfung (Eignungsprüfung für VoIP-Nutzung) unterziehen. Dies ist, so viel sei vorab gesagt, nicht allein mit einem Prüfstecker getan, der einmalig per roter, gelber oder grüner LED anzeigen soll, ob die Voraussetzungen erfüllt sind.

Layer-3-Switches

Layer-3- und Layer-2-Switches beziehen Ihren Namen über das OSI-Modell, wobei das Layer 2 die Sicherungsschicht (Data Link Layer) und das Layer 3 die Vermittlungsschicht (Network Layer) referenziert. Layer-2-Switches senden Frames (Sprach-Datenpakete) adressiert an die jeweiligen MAC-Adressen, die als eindeutige Kennzeichen dienen.

Layer-3-Switches hingegen können mit IP Adressen arbeiten, und können so Pakete über verschiedene VLANs hindurch routen. Darüber hinaus sind für QoS Parameter (Quality of Service, Priorisierung der Sprach-Datenpakete im IP-Netz) auf der IP-Ebene die Layer-2-Switches erforderlich.

Schritt 1 - VoIP-Readiness-Messung

Das IP-Netzwerk im Unternehmen ist die Basis für funktionierende Telefonie über IP. Oftmals sind die Netzwerkstrukturen stetig gewachsen und nicht immer befinden sie sich mit allen Komponenten homogen auf dem neuesten Stand.

Mit einer VoIP-Readiness-Messung bekommt man Gewissheit (Bild 1, oben). Über mehrere Messpunkte werden IP-Calls im Netz generiert und das Netzwerkverhalten protokolliert. Im Anschluss weiß man, wo man Abhilfe schaffen muss, bevor man auf VoIP umstellt.

Bei einer seriösen Messung werden an verschiedenen Stellen des Netzwerkes Messpunkte (Nodes) und ein Messserver installiert. Diese erzeugen unterschiedliche IP-Pakete, vergleichbar mit denen von VoIP Calls, wie sie bei VoIP-Telefonie auftreten und simulieren mit verschiedenen Intensitäten ein typisches Gesprächsaufkommen. Gemeinsam mit dem Kunden werden die geeigneten Stellen ausgewählt, wobei dies auch ...

