Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Händler sprachen von einem weitgehend lustlosen Handel am "Sächsilüüte"-Montag, an dem insbesondere der Dividenden-Abgang beim Index-Schwergewicht Nestlé den SMI ins Minus gedrückt habe. Zwar habe das Ausbleiben einer weiteren Eskalation des Syrien-Konflikts die Anleger beruhigt, für Gewinne hätten allerdings die Impulse gefehlt.

Die jüngsten Konjunkturdaten aus den USA seien zudem durchwachsen ausgefallen und hätten auch keinen Grund geliefert, zu kaufen, sagte ein Analyst mit Blick auf die weiter nachlassenden Kurse am Nachmittag. Im Handel habe sich daher eine abwartende Haltung durchgesetzt angesichts der potenziell belastenden Gemengelage an der Nachrichtenfront. Neben der Syrien-Krise seien noch mögliche neue Sanktionen gegen Russland und der schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China zu nennen.

Der Swiss Market Index (SMI) büsste am Montag 0,57 Prozent auf 8'726,54 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verlor 0,29 Prozent auf 1'436,90 Zähler, während der um Dividenden bereinigte Swiss Performance Index (SPI) um 0,05 Prozent auf 10'300,07 zulegte. Von den 30 wichtigsten Titel schlossen 17 im Minus, 11 im Plus und zwei unverändert.

Neue Impulse könnte im Wochenverlauf die Berichtssaison ...

