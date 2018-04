Kriens (ots) -



Seit nunmehr 18 Jahren berät Stockerdirect AG Unternehmen und

Institutionen in allen Fragen der Kommunikation.



Die inhabergeführte Agentur erbringt umfassende Dienstleistungen

für etablierte KMU in der Industrie, im Handel wie auch im

Informatik-, Bildungs- und Immobilienbereich. Die Firmenkunden

schätzen die generalistische, pragmatische und ergebnisorientierte

Beratung sowie die schnelle Umsetzung der Massnahmen. Gerade im

Bereich Marketing/Kommunikation sind von aussen reflektierte

Entscheide besser als einsame Entscheide.



Die 5-köpfige Agentur mit eigenem Text- und Grafik-Team realisiert

sämtliche Kommunikationsmittel wie etwa Mailings, Websites,

E-Mail-Newsletter, Messestände, PR- und Medienarbeit inklusive

Corporate Design. Für weitere Kompetenzen wie etwa Fotografie, Video,

Social Media oder Programmierung setzt Stockerdirect AG auf bewährte

Partner.



Digitale Revolution als Chance und Gefahr



Viele Unternehmen und ganze Branchen sind der digitalen

Transformation ausgesetzt und werden bedroht oder gar zerstört.

Bisher bewährte, solide Geschäftsmodelle werden auf den Kopf

gestellt. Da sind gute Ideen und tragfähige Konzepte gefragt.

Stockerdirect kann in diesem Kontext wertvolle Impulse für Marketing

und Kommunikation einbringen. Denn wo Gefahren lauern, gibt es immer

auch Chancen. Gerade junge Firmen und Startups zeigen auf, wie man

mit frischen Ideen, neuen Business Modellen und einer Portion

Enthusiasmus unternehmerischen Erfolg einfahren kann. Beni Stocker,

Inhaber Stockerdirect AG: «Wichtig dabei ist, Neues zu wagen, sich

schnell zu bewegen und ausgetretene Pfade zu verlassen. Agilität wird

zum Erfolgsfaktor. Wer monatelang auf Auswertungen und Analysen

wartet, bis der nächste Schritt gewagt wird, hat verloren.»



Kunden aus der ganzen Schweiz



Zu den langjährigen Kunden der Krienser Agentur zählt der

Immobilienvermittler RE/MAX. Stockerdirect AG editiert seit über 15

Jahren das reichweitenstärkste Immobilienmagazin der Schweiz.

Inzwischen erscheint das Magazin RE/MAX News mit zahlreichen

Angeboten für Wohnungen, Häuser und Gewerbeliegenschaften in einer

Gesamtauflage von über 1.07 Mio. Exemplaren pro Ausgabe in allen

Regionen der Schweiz.



