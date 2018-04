Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann. Stratege Sönke Niefünd begründet den Kauf einer neuen Aktie für sein Depot.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Fast jeder Börsianer kennt dieses Dilemma nach einem Kauf: Das Unternehmen steigert seine Gewinne, zahlt gute Dividenden, und die Aktie ist unterbewertet. Dennoch sinkt der Kurs - seit dem Kauf vor einem Jahr um beispielsweise 15 Prozent. "Was mache ich mit so einem Depotwert?", lautete eine Frage auf der Stuttgarter "Invest" am Wochenende.

Antwort: am Depotwert nur dann festhalten, wenn das Geld mehr als drei Jahre nicht gebraucht wird und darüber hinaus die Aktie nach heutiger Einschätzung immer noch starke Kaufargumente hat. Ansonsten: mit Verlust verkaufen und neue Chancen suchen.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Aufgrund der fehlenden Renditen bei den Sparanlagen und gepaart mit der für Deutschland traditionellen Unbeliebtheit der Aktien erlebt man derzeit in der Bundesrepublik ...

