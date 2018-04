Bad Nauheim - Volkswagen-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag": Die Experten der "BÖRSE am Sonntag" nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Vorzugsaktie des Automobilherstellers Volkswagen AG (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) unter die Lupe.

Den vollständigen Artikel lesen ...