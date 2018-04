Asiatische Tech-Newcomer sind bei Investoren beliebt: Mit ihrer technologischen Schlagkraft könnten sie die Branche kräftig aufmischen.

Der US-Vermögensverwalter Blackrock warnt westliche Finanzdienstleister vor aufstrebenden asiatischen Internet-Riesen. "Tech-Unternehmen werden den Finanzdienstleistungsmarkt auf sehr, sehr aggressive Weise angreifen", sagte Blackrock-Präsident Robert Kapito am Freitag bei einer Veranstaltung für Vermögensberater der Schweizer Großbank UBS in Davos, wie die Financial Times berichtet. Die westliche Finanzindustrie unterschätze diese disruptive Bedrohung.

Als Beispiel nannte Kapito die chinesische Fintech-Firma Ant Financial. Das Unternehmen bereitet derzeit eine Finanzierungsrunde in Höhe von neun Milliarden Dollar vor. Insider schätzen den Unternehmenswert von Ant Financial auf rund 150 Milliarden Dollar - eine Verdoppelung in nur zwei Jahren.

Diese Schätzung habe ihn geschockt, sagte Kapito. Erst im April 2016 war Ant Financial nach einer Finanzierungsrunde ...

