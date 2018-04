LimFlow SA, Entwickler einer innovativen, peripheren endovaskulären Technologie, die die Behandlung der kritischen Extremitätenischämie (Critical Limb Ischemia, CLI) revolutioniert, gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen 27 Millionen Euro (33,5 Millionen US-Dollar) im Rahmen einer überzeichneten Serie-C-Finanzierungsrunde gesichert hat. Die Runde wurde unter Federführung von Sofinnova Partners durchgeführt, wobei die bisherigen Investoren Bpifrance, die staatliche französische Investmentbank, und Balestier, ein Familienfonds aus Singapur, weiterhin beteiligt waren. Gérard Hascöet, Venture Partner bei Sofinnova Partners, und Dr. Kinam Hong, Partner des Sofinnova Crossover I Fund, werden dem Verwaltungsrat des Unternehmens beitreten. Für den neu aufgelegten Sofinnova Crossover I Fonds ist dies die erste Investition.

Mit den Einnahmen aus der Serie-C-Runde werden die wichtigsten strategischen Initiativen des Unternehmens bis zur zweiten Jahreshälfte 2020 finanziert, einschließlich der Durchführung einer Zulassungsstudie für das LimFlow Percutaneous Deep Vein Arterialization System (pDVA), die im Rahmen des Zulassungsverfahrens bei der FDA eingereicht wird, und der Umsetzung der internationalen Vermarktungsstrategie des Unternehmens.

LimFlow mit Sitz in Paris wurde Ende 2012 von Dr. Martin Rothman, einem weltweit anerkannten interventionellen Kardiologen, und MD Start, einem europäischen Gründerzentrum für das Gesundheitswesen, gegründet. Die firmeneigene Technologie mit CE-Kennzeichnung ist eine neuartige und rein perkutane Therapie für "No-Option"-CLI-Patienten, wenn alle sonstigen Revaskularisierungsbemühungen erfolglos verlaufen und ein Patient vor einer großen Amputation steht.

In den vergangenen 18 Monaten hat das Unternehmen eine Reihe wichtiger Meilensteine erreicht, darunter die CE-Kennzeichnung und die Aufnahme in das FDA Breakthrough Devices Program. Darüber hinaus werden derzeit eine US-Machbarkeitsstudie zur LimFlow-Technologie (PROMISE I) und eine internationale Post-Market-Studie (PROMISE International) vorbereitet.

"Wir freuen uns über die Unterstützung von Sofinnova Partners, einem führenden europäischen Venture Capital-Unternehmen und einem der angesehensten spezialisierten globalen Life Sciences-Investoren. Ebenso schätzen wir das anhaltend starke Engagement unserer bestehenden Investoren. Die neuen Mittel werden es uns ermöglichen, unsere Mission fortzusetzen, Patienten vor einer Amputation zu retten und letztendlich Leben zu retten, die sonst verloren gehen könnten", sagte Dan Rose, CEO von LimFlow.

"LimFlow passt hervorragend zu unserem Crossover I-Fonds im Bereich der Gesundheitsfürsorge, für den wir Investitionen in Unternehmen mit innovativen Technologien suchen, die sich mit wichtigen, bisher nicht gelösten klinischen Problemen beschäftigen und von erfahrenen und engagierten Management-Teams geleitet werden", so Dr. Hong.

ACHTUNG: Die LimFlow-Technologie ist in den USA nur für den Einsatz im Rahmen der Forschung zugelassen. Das LimFlow-System hat im Oktober 2016 das CE-Zeichen erhalten und ist derzeit in Europa im kommerziellen Rahmen erhältlich. Das LimFlow-System ist nicht für den Verkauf in den USA, Kanada oder Japan zugelassen.

