Im britischen Parlament rechtfertigt May den Schlag gegen Syrien. Es ginge darum, die Fähigkeit der syrischen Regierung einzuschränken, Chemiewaffen zu verwenden.

Die britische Premierministerin Theresa May hat ihre Entscheidung zum Militärschlag gegen syrische Regierungseinrichtungen am Montag im Parlament in London gerechtfertigt. Schnell zu handeln sei wesentlich gewesen, um weiteres menschliches Leid zu verhindern und die Sicherheit der beteiligten Streitkräfte zu gewährleisten, ...

