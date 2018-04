Der Health Industry Summit (tHIS) 2018, der von Reed Sinopharm ausgerichtet wird, öffnete seine Pforten am 11. April 2018 in Shanghai im National Exhibition and Convention Center. Es handelt sich hierbei um das größte Treffen von Gesundheitsindustrieexperten der Welt, mit über 200.000 Teilnehmern aus über 150 Ländern und Regionen und über 7.000 Ausstellern.

Dem Aufruf von Präsident Xi für mehr Förderung der Gesundheitsindustrie beim Boao Forum for Asia folgend, wird diese führende Gesundheitsindustrieveranstaltung, die die gesamte industrielle Wertschöpfungskette abdeckt, einschließlich Schlüsselsegmente wie medizinische Geräte, Pharmapdouktion, Arzneimittelverteilung und natürliche Gesundheit und Ernährung, zu Chinas Lösung, um Technologieinnovationen und den wissenschaftlichen Austausch im größtmöglichen Stil voranzutreiben. Der tHIS ist jetzt in seiner vierten Edition fest als weltweit größte Gesundheitsindustrieveranstaltung etabliert, die eine Ausstellungsfläche von mehr als 350.000m2 mit 160 einzelnen Veranstaltungen und Konferenzen neben der Hauptexpo abdeckt.

Zu den Schlüsselereignissen des Treffens gehörten Chinas Ausstellung für die beste medizinische Ausrüstung und Pharmazeutik CMEF, PHARMCHINA und API China, bei denen bahnbrechende Technologien, wie etwa VR, AR, Wearables und AI, als Teil der neuen Intelligent Health Exhibition präsentiert wurden, während zugleich die traditionelle Medizin bei der Ausstellung als Chinas eigene Lösung zur Heilung und Prävention hervorgehoben wurde, die parallel zur modernen Medizin und Arzneimittelentwicklung betrieben wird.

Führende Unternehmen mit großer Präsenz umfassten Großunternehmen für medizinische Geräte wie GE, United Imaging, Siemens, Philips und Mindray sowie wichtige Pharmagruppen in China, einschließlich Sinopharm, Shanghai Pharma and CR Pharmaceuticals. Ein Großteil der innovativsten Unternehmen im medizinischen Bereich wählten die Messe als ihre neue Produkteinführungsplattform für die Welt und Asien Pazifik und mehr als 600 neue Markteinführungen fanden während der 4-tägigen Messe statt.

Der Health Industry Summit wurde von Reed Sinopharm ausgerichtet, einem Joint Venture zwischen dem weltweit führenden Veranstalter Reed Exhibitions und Chinas staatlichem Medizin- und Pharmariesen Sinopharm (Platz 199auf der Fortune 500 Liste). Die nächste Edition der Veranstaltung wird in Shanghai im Mai 2019 stattfinden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

