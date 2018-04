Liebe Leser,

zwischen dem, was wir für ein Objekt investiert haben, und dem, was wir beim Verkauf dafür erzielen, sollte ein bedeutender Höhenunterschied liegen.

Wenig überraschend also, dass nicht wenige angehende Immobilieninvestoren sich nach dem besten Weg zum besten Preis erkundigen. Soll man den Verkaufspreis möglichst hoch ansetzen, ihn bei der Verkaufsverhandlung mit Zähnen und Klauen verteidigen und so wenig wie möglich nachgeben? Soll man also den »Harten« geben und Preisvorstellungen ... (Paul Misar)

Den vollständigen Artikel lesen ...