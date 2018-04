Lieber Leser,

die Euphorie, die bei Kupfer in den letzten Wochen entstand, wurde zum Ende der letzten Handelswoche ausgebremst. Nun wirkt das Halbedelmetall in der neuen Woche erholt und kann vielleicht sogar wieder an der Aufholjagd anknüpfen.

Kupfer erreichte im Dezember letzten Jahres bei 7253 $ sein Dreijahreshoch. Seitdem ging es für Kupfer mehr und mehr nach unten. Während zwei starke Aufholjagden an 7200 $ scheiterten, sind die Aufholjagden der letzten Woche eher in Richtung ... (Björn Pahlke)

