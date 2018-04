Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1 2018 DGAP-News: Savills Immobilien Beratungs-GmbH / Schlagwort(e): Immobilien/Research Update Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1 2018 16.04.2018 / 20:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 16. April 2018 Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q1-2018 Fachmarktzentren-Investoren gehen aufs Land * Investmentvolumen beläuft sich auf rund 1,9 Mrd. Euro - 41 % weniger als im Vorjahreszeitraum * Renditen von Fachmarktzentren nahezu auf Shopping-Center Niveau * Investoren weichen vermehrt auf Standorte außerhalb der 127 größten Städte aus Der deutsche Investmentmarkt für Handelsimmobilien startet zurückhaltend ins neue Jahr: Mit rund 1,9 Mrd. Euro lag das Transaktionsvolumen 41 % unter dem Wert des Vorjahreszeitraums. Obwohl auch der Marktanteil am Gesamtvolumen mit knapp 16 % deutlich unter dem 5-Jahres-Durchschnitt von 27 % lag, konnte die Assetklasse Platz 2 der bedeutendsten Nutzungsarten am deutschen Markt verteidigen - Spitzenreiter bleiben weiterhin die Büroimmobilien. "Nach wie vor ist der Markt durch ein sehr limitiertes Angebot An Core Shopping-Centern geprägt. Dazu sehen institutionelle Bestandshalter keine Veranlassung, sich von ihren Shopping-Centern zu trennen ", konstatiert Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Germany bei Savills, und konkretisiert: "Dies wirkt sich insbesondere auf klassische Shopping-Center aus." Resultat ist ein deutlicher Rückgang von - 88 % im 1. Quartal 2018 auf lediglich gut 80 Mio. Euro. Dem gegenüber stehen die Fachmarktzentren, deren Renditen sich dem Niveau der Shopping-Center annähern und die mit 409 Mio. Euro für rund 21 % des Einzelhandelstransaktionsvolumens verantwortlich zeichnen. Diese merklich gestiegene Nachfrage nach Fachmarktzentren schlägt sich in den Renditen nieder: Im Verlauf der vergangenen drei Monate kam es in dem Segment bereits zu einer deutlichen Renditekompression von 40 Basispunkten auf aktuell rund 4,2 %. Währenddessen gaben die Spitzenrenditen für Shopping-Center um 20 Basispunkte nach und liegen aktuell bei 4,0 %. Im Fall der Geschäftshäuser in den Top-7-Märkten Deutschlands blieben die Spitzenrenditen hingegen unverändert bei 3,3 %. Letztere wurden auch in diesem Jahr am stärksten gehandelt. In dem Teilsegment wechselten Objekte mit einem Volumen von mehr als 1 Mrd. Euro den Eigentümer, darunter auch die größte Handelsimmobilien-Transaktion des Quartals, der Kauf eines Geschäftshaus-Portfolios in Norddeutschland durch Investa Real Estate. Der Trend, dass Investoren zunehmend selektiver agieren, spiegelt sich auch in der räumlichen Verteilung des Investmentvolumens wider. So ist der Anteil der A-Städte am Handelstransaktionsvolumen im vergangenen Quartal deutlich gesunken. Die Transaktionen in den sieben größten Immobilienmärkten machten im ersten Quartal 16 % des Gesamtvolumens aus. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren es noch 36 %, im Gesamtjahr 2017 29 %. Stattdessen wichen die Investoren auf Standorte außerhalb der 127 größten Städte aus. Ihr Anteil am Transaktionsvolumen lag bei 33 %, wobei insbesondere in Ostdeutschland eine verstärkte Aktivität registriert werden konnte. Investoren ziehen mittlerweile ein gut positioniertes Fachmarktzentrum einem traditionellen Shopping-Center in der Großstadt vor", erklärt Krechky. Für den weiteren Jahresverlauf prognostiziert Savills einen weiteren Preisanstieg. "Es ist wahrscheinlich, dass insbesondere Handelsimmobilien mit Lebensmittelanker höhere Volumina erzielen", so Krechky weiter. 