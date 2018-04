Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Dass wir den Own Austria Standortfonds gerne mitverfolgen, ist ja bekannt. Im 250er-Universum gibt es ein Comeback des Flughafen Wien. Und via Facebook bin ich da noch auf etwas - für mich - Neues in der Geldanlage gestossen. Bis Ende Mai kann man nämlich Own Austria risikolos testen. Das geht via Geld-zurück-Garantie für die ersten drei Sparplanzahlungen, Die Aktion adressiert Neukunden, gilt für Sparpläne bis 100 Euro pro Monat und die Garantie kann im Monat der dritten Sparplanzahlung jederzeit eingelöst werden. Mehr dazu unter www.ownaustria.at .Flughafen Wien (33,12/33,38 , 1,37% )

