Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Hier das angekündigte Update zu 6B47, die ja mit einem 6-Prozenter an der Wiener Börse notiert sind und auch einen nicht notierten 8-Prozenter emittierten. Zudem gilt 6B47 ja seit langem irgendwie als Börsekandidat. Die Antworten auf unsere Fragen stammen von Barbara Horstmeier, Leitung Marketing & Kommunikation bei 6B47. Warum notiert der 8-Prozenter nicht an der Wiener Börse? Die 8%ige Anleihe 2017 ist nicht an der Wiener Börse notiert, da es sich hierbei um ein Private Placement an Großanleger gehandelt hat. Eine Börsennotierung ist dafür nicht notwendig, wäre aber im Drittmarkt möglich. Welche Ausstattung und welches Volumen hat er?Die Anleihe ist...

Den vollständigen Artikel lesen ...