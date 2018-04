CrowdStrike bringt die erste und einzige schlüsselfertige Sofortlösung für den Schutz von Endgeräten auf den Markt

CrowdStrike Inc., der Marktführer im cloudbasierten Angriffsschutz für Endgeräte, gab heute die Einführung der schlüsselfertigen Lösung CrowdStrike Falcon Endpoint Protection Complete bekannt, die die Technologie des Falcon Endgeräteschutzes (EPP) mit den Fähigkeiten und der Erfahrung des Falcon-Teams für den Endgeräteschutz kombiniert. Falcon Endpoint Protection Complete revolutioniert den Markt, indem es ungeachtet des aktuellen Sicherheitsansatzes die Endgerätesicherheit leistungsfähig und für alle Organisationen leicht umsetzbar macht. Diese neue Lösung rundet das Portfolio von CrowdStrike noch weiter ab und erlaubt CrowdStrikes Partnern, ihren Kunden eine umfassende Bandbreite von Sicherheitsoptionen für Endgeräte anzubieten.

Die Lösung EPP Complete kombiniert die Leistungsfähigkeit der Falcon Plattform mit der Effizienz eines engagierten Teams von Sicherheitsfachleuten. Sie vereint die Technologie, Menschen, Verfahren und Kompetenz, die erforderlich sind, um alle Aspekte der Endgerätesicherheit abzudecken von der Bereitstellung, Konfiguration und Wartung bis hin zur Überwachung, Alarmbehandlung und Wiederherstellung. CrowdStrike EPP Complete integriert auf einzigartige Weise leistungsstarke erstklassige Maßnahmen zur Vermeidung, Erkennung und Abwehr von Angriffen mit IT-Hygiene-Ressourcen in Kombination mit dem Falcon EPP-Team von Sicherheitsexperten, um einen leistungsstarken Schutz gegen die sich rasch verändernden Taktiken, Techniken und Verfahren zu bieten, die von den Angreifern eingesetzt werden. Diese skalierbare Lösung liefert Organisationen jeder Größe das höchstmögliche Maß an Endgerätesicherheit.

Laut Gartner "fehlten vielen Kunden die erforderlichen Fachkenntnisse, um von den erworbenen neu entstehenden Technologien zu profitieren und daher war die Bereitstellung von MDR-Diensten für Produktanbieter eine Möglichkeit ihren Kunden zu helfen, ihre neue Technologie vollumfänglich zu nutzen.?*

"Mit der Einführung von EPP Complete stellt CrowdStrike unsere dauerhafte Führungsrolle in der Branche sowie unser Engagement unter Beweis, die umfassendste und leistungsstärkste Kombination von Technologie, Dienstleistungen und Informationen zu liefern, um Angriffe zu verhindern und Unternehmen dabei zu helfen, sich auf ihre Arbeit zu konzentrieren?, sagte George Kurtz, Mitbegründer und CEO von CrowdStrike. "Wir ermöglichen Kunden, Probleme im Zusammenhang mit Sicherheitspersonal und Ressourcen zu lösen, indem wir ihre Kapazität für die Bewältigung von und zur Reaktion auf Alarme erhöhen damit sie das volle Potenzial ihrer Technologieinvestitionen ausschöpfen können.?

"Wenn man zuerst die geschäftliche Anforderungen eines Unternehmens analysiert und dann die Risiken von innen heraus beurteilt, kann man Sicherheitsücken in Tools und Verfahren identifizieren und nach Priorität ordnen?, sagte Todd Weber, Vice President of Partner Research and Strategy bei Optiv. "Die Kombination von Optivs Ansatz und Sachverstand mit CrowdStrikes anhaltendem Engagement für die Abwehr moderner Bedrohungen hilft Organisationen, aktuelle und zukünftige Bedrohungen wirksam zu bewerten und zu beseitigen, damit sie angemessene Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit ergreifen können.?

"Mit dieser neusten Einführung bestätigt CrowdStrike weiterhin seine Fähigkeit, unseren Kunden eine vollständige Sicherheitslösung anzubieten, die sowohl Technologie als auch Dienstleistungen umfasst?, sagte President Ikeda von Macnica Networks Corp. "Als Anbieter von Sicherheitslösungen ist es für unseren weiteren Erfolg unerlässlich, Partnerschaften mit Organisationen einzugehen, die auf dem neuesten Stand der Technologie sind und die Kundenanforderungen in einer Vielzahl von Märkten erfüllen können, um kritische Daten und Infrastrukturelemente besser zu schützen.?

"CrowdStrike führt kontinuierliche Neuerungen in der Produktfamilie von Sicherheitstechnik- und Dienstleistungsangeboten ein, um unseren gemeinsamen Kunden den umfassendsten verfügbaren Endgeräteschutz anbieten zu können", sagte Steven Robb, President der Solutions Group von LaSalle Solutions. "Unsere Partnerschaft mit CrowdStrike gibt unseren Kunden Lösungen an die Hand, mit deren Hilfe sie in der sich ständig ändernden IT-Landschaft die Technologie optimieren und kritische Daten sichern können.?

