Die USA und Großbritannien werfen russischen Hackern eine weltweite Cyberattacke auf zentrale Elemente des Internets vor. Von der Regierung in Moskau unterstütze Gruppen hätten Router infiziert, erklärten amerikanische und britische Behörden am Montag in einer Telefonschaltung. Der Umfang des Schadens sei noch nicht bekannt, erklärte Jeanette...

Den vollständigen Artikel lesen ...