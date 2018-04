Die Niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) fand 2017 fast so viele schädliche Organismen bei den Importkontrollen von Pflanzenprodukten wie in dem Vorjahr. Das ergibt sich aus dem Bericht "Pflanzengesundheitsalarmierungen" (Fytosanitaire signaleringen), in dem die NVWA ein jährliches Bild über die...

Den vollständigen Artikel lesen ...