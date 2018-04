In Berlin beginnt am Dienstag (09.00 Uhr) eine zweitägige internationale Energie-Konferenz. Zum Auftakt der Tagung im Auswärtigen Amt sprechen Außenminister Heiko Maas (SPD) und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU). Am Mittwoch redet dann Umweltministerin Svenja Schulze (SPD).

Bei der Konferenz kommen Minister und hochrangige Delegationen aus 40 Ländern mit Vertretern aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammen. Deutschland sieht sich weltweit in einer Vorreiterrolle bei der Energiepolitik. Altmaier hatte angekündigt, er wolle bei der Energiewende den Ausbau der Netze vorantreiben. Massive Kritik gab es an der Klimaschutzpolitik der Koalition - die Ziele für 2020 wurden einkassiert./hoe/DP/he

AXC0020 2018-04-17/05:50