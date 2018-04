Die kanadische Granite Oil Corp. (ISIN: CA38742A1003, TSE: GXO) wird für den Monat April 2018 eine Dividende in Höhe von 0,023 kanadischen Dollar (CAD) ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. Mai 2018 (Record date: 30. April 2018). Auf das Jahr hochgerechnet schüttet die Gesellschaft unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Auszahlungsweise 0,276 CAD aus. Granite Oil ist eine kanadische Ölgesellschaft mit Firmensitz in Calgary, ...

