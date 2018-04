Bitcoin und Blockchain - Zwischen Hype und Finanzrevolution >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Upco International Inc.: Upco... » Telecom Italia und Deutsche Telekom vs.... Bitcoin und Blockchain - Zwischen Hype und Finanzrevolution Der Bitcoin versetzt alle in Rausch. Jeder will an dem Hype mitverdienen. Der Bitcoin ist mittlerweile als reines Zocker-Objekt deklassiert, als Geld untauglich. Ganz anders die Technologie, die dahinter steckt: Blockchain.

Den vollständigen Artikel lesen ...