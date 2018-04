The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA D1F XFRA SE0001634262 DIOS FASTIGHETER AB EQ00 EQU EUR N

CA ZSRI XFRA LU1753045415 BNPPE.-MSCI E.SRI DIS EQ01 EQU EUR Y

CA JSRI XFRA LU1753045928 BNPPE.-MSCI JAPAN SRI DIS EQ01 EQU EUR Y

CA 2ZU XFRA US98983V1061 ZUORA INC. CL. A DL-,0001 EQ01 EQU EUR N