The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB50V9 BAY.LDSBK.IS. 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UF19 DZ BANK IS.C153 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013330099 INFRA PARK SAS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013330107 THALES S.A. 18/20 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013330115 THALES S.A. 18-24 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US4581X0DB14 INTER-AMER.DEV.BK 18/21 BD00 BON USD N

CA XFRA US760942BD38 URUGUAY 18/55 BD00 BON USD N

CA XFRA USC33461AB76 FAIRFAX FINL HLDGS 18/28 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1713465927 NOVAFIVES 18/25 144A FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1713466149 NOVAFIVES 18/25 REGS FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1713466222 NOVAFIVES 18/25 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1748457352 JPMORGAN CH.BK NA 2021 CV BD01 BON USD N

CA XFRA XS1799545329 ACS,ACT.CO.SER. 18/26 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807201899 MONTENEGRO 18/25 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1807435026 VALLOUREC 18/23 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1809240515 NIBC BANK 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1809245829 INDRA SISTEMAS 18/24 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1810087251 CCCI 18/22 MTN BD02 BON EUR N

CA N5Z XFRA CA6568111067 NRTH AMER.CONST.GRP LTD EQ00 EQU EUR N

CA 1QD XFRA CA9170591072 URBAN SELECT CAP. O.N. EQ00 EQU EUR N

CA FVI XFRA DE000A0MW975 FAIR VALUE REIT-AG INH.ON EQ00 EQU EUR Y

CA 0HF XFRA FR0012419307 FOCUS HOME INTER. EO 1,20 EQ00 EQU EUR Y

CA 1MW1 XFRA FR0013247137 MEDIAWAN S.A. EO -,01 EQ00 EQU EUR Y

CA 27R XFRA SE0000135485 RAYSEARCH LABS B SK 0,40 EQ00 EQU EUR N