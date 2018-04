FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4GP9 HSH NORDBANK RZ 3 13/23 0.000 %

WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25 0.113 EUR

ECHA XFRA US2791581091 ECOPETROL S.A. ADR/20 0.515 EUR

CC6 XFRA US2058262096 COMTECH TELECOMM. DL-,10 0.081 EUR

MBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1 0.024 EUR

ENP1 XFRA TREENKA00011 ENKA INSAAT VE SAN. TN 1 0.024 EUR

NVPI XFRA TH0015010R16 SIAM COMM.BK -NVDR- BA 10 0.104 EUR

SIPF XFRA TH0015010018 SIAM COMML BK -FGN- BA 10 0.104 EUR

0CL XFRA SE0002626861 CLOETTA B 0.144 EUR

DIO XFRA FR0000130403 CHRISTIAN DIOR INH. EO 2 3.400 EUR

MOH XFRA FR0000121014 LVMH EO 0,3 3.400 EUR

KONN XFRA CZ0008019106 KOMERCNI BANKA INH. KC100 1.859 EUR

KSW XFRA DE000A161309 KST BETEILIGUNGS AG NA 0.100 EUR

D8V XFRA BMG2519Y1084 CREDICORP LTD DL 5 11.462 EUR

OVI XFRA FI0009900401 OLVI OY A EO 1 0.800 EUR

18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,001 0.222 EUR

1XRN XFRA TH6838010R15 STAR PETR.RE.-NVDR-BA6,92 0.018 EUR

A44 XFRA ES0105046009 AENA SME S.A. EO 10 6.500 EUR

R0F XFRA FI4000266804 ROVIO ENTERTAINMENT OYJ 0.090 EUR