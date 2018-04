FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IFZ XFRA CH0011029946 INFICON HLDG AG NA SF 5

VLON XFRA CH0002088976 VALORA HLDG NA SF 1

XFRA CA6568441076 NRTH AMER.ENERGY PAR.INC.