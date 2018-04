FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 18.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.04.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 18.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AMEW XFRA FR0010756098 AMUNDI ETF MSCI WLD

AMEM XFRA FR0010959676 AMUNDI ETF MSCI EMER.MKTS

6AQQ XFRA FR0010892216 AMUNDI ETF NASDAQ-100

AME6 XFRA FR0010791004 AMUN.ETF STXX EUR.600U.E.

CE8G XFRA FR0010756122 AMUNDI ETF WLD EX EU.

540G XFRA FR0010717074 AM.ETF MSCI E.EUR.EX RUSS

18MG XFRA FR0010713784 AMUNDI ETF MSCI CHINA

MIVA XFRA FR0010713768 AMUNDI MSCI EUR.M.VOL.FAC

18MK XFRA FR0010713727 AMUNDI ETF MSCI INDIA

ACU2 XFRA FR0010688275 AMUNDI ETF MSCI USA

TTPX XFRA FR0011314277 AMUN.E.J.TOP.U.E.D.HED.EO

HNDX XFRA FR0013188711 AMUNDI ETF NASD.-100 D.H.