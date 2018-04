VAT setzt Wachstum im 1. Quartal 2018 mit einer Umsatzsteigerung von 20% fort

Highlights 1. Quartal 2018

Hoch bleibende Nachfrage nach Hochvakuumventilen von Ausrüstern für Halbleiter- sowie Displayhersteller

Auftragseingang im 1. Quartal um 18% höher als im Vorjahr, Nettoumsatz ist 20% gestiegen

Ausblick 2018

Umsatzwachstum von 15% bis 20% bei gleichbleibenden Wechselkursen erwartet

EBITDA-Marge bewegt sich in Richtung Ziel von 33% bis 2020

Deutlicher Anstieg von Nettogewinn und Gewinn je Aktie (EPS) erwartet

VAT Gruppe

In Millionen CHF Q1 2018 Q1 2017 Veränderung Auftragseingang 215.3 181.8 +18.4% Nettoumsatz 197.8 164.5 +20.2% 31. März 2018 31. Dezember 2017 Veränderung Auftragsbestand 183.5 140.1 +10.8%

Weiterhin günstige Marktbedingungen

VAT konnte dank unverändert grosser Nachfrage nach digitalen Produkten wie Solid-State-Flash-Speicher Rechenchips und Flachbildschirmen, deren Produktion auf Hoch-Vakuumventile von VAT angewiesen ist, den Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal 2018 erneut steigern. Der Schlüssel zu diesem Erfolg in diesem Quartal war die Fähigkeit, die Produktionskapazitäten zeitgerecht an das Wachstum der VAT Kunden anzupassen und dabei die Qualität der Produkte beizubehalten sowie die Kosten unter Kontrolle zu halten.

Am Ende des 1. Quartals 2018 betrug der Auftragsbestand von VAT CHF 183 Mio., ein Plus von rund 11% gegenüber Ende Dezember 2017. Der Auftragseingang im 1. Quartal erhöhte sich um 18% auf CHF 215 Mio. Der konsolidierte Nettoumsatz im 1. Quartal belief sich auf CHF 198 Mio., was einem Anstieg von 20% entspricht. Wobei Wechselkursschwankungen im 1. Quartal einen negativen Einfluss auf den Nettoumsatz von rund 3 Prozentpunkten hatten.

Wachstum in allen Segmenten

Das Segment Ventile verzeichnete im 1. Quartal ein Wachstum des Nettoumsatzes von 20% auf CHF 159 Mio. Im Segment Global Service betrug der Anstieg 22% auf CHF 27 Mio. und das Segment Industry erreichte mit CHF 12 Mio. ein Wachstum von 18%. Das Segment trug 81% zum Gesamtumsatz bei, gefolgt von Global Service mit 13% und Industry mit 6%.

Im Segment Ventile steigerten alle Geschäftseinheiten ihren Umsatz. Dieses Wachstum wurde getrieben durch ein freundliches Marktumfeld und von Umsätzen welche aus Spezifikationsgewinnen der Vergangenheit resultieren. Bei diesen wurden Ventillösungen zusammen mit unseren Kunden erarbeitet und zertifiziert, welche nun für mehrere Jahre in den Produktionsanlagen unserer Kunden verbaut werden. Der Auftragseingang erreichte in der Geschäftseinheit Semiconductors einen Rekordstand. Bei Display & Solar wurde das substantielle Wachstum in erster Linie im Bereich der sich erholenden Solartechnik erzielt und General Vacuum erhielt die Zuteilung für einen Grossauftrag in der Luftfahrtindustrie. Daneben gewann dieser Geschäftsbereich verschiedene Aufträge für Forschungsprojekte. General Vacuum profitierte darüber hinaus von einer verbesserten Liefersituation an unsere Kunden aufgrund der ausgebauten Produktionskapazitäten.

Das höchste prozentuale Umsatzwachstum im Segment Ventile verzeichnete die Geschäftseinheit General Vacuum, gefolgt von Display & Solar, Semiconductors sowie Module.

Das Segment Global Service wuchs in allen drei Aktivitäten. Das Nachrüstgeschäft, das etwa ein Drittel des Nettoumsatzes dieses Segments erwirtschaftet, wuchs dabei am stärksten. Dies Aufgrund der Tatsache, dass viele unserer Kunden bestehende Anlagen, wegen der technologischen Weiterentwicklung in den Produktionstechnologien, auf den neuesten Stand aufrüsten. Das Ersatzteilgeschäft, circa 50% des Umsatzes des Segments, wuchs dank dem generellen Wachstum in der Semiconductors und Display Branche, während das Servicegeschäft auf Vorjahresniveau blieb.

Im Segment Industrie wird das Wachstum beim Nettoumsatz hauptsächlich durch das Geschäft mit Membranbälgen für die Automobilindustrie als auch durch positive Entwicklungen in anderen Marktsegmenten getrieben.

Kapazitätserweiterungen auf Plan

Ende März betrug die installierte Produktionskapazität rund CHF 900 Mio. gegenüber CHF 850 Mio. per Ende 2017. Es wird erwartet, dass durch die Erweiterung der Lieferantenbasis einzelne bestehende Lieferengpässe bis Ende des 2. Quartals eliminiert werden können. Die Expansion in Penang, Malaysien ist auf Plan und Produktion erster Ventile im neu erstellten Fabrikteil wird für das dritte Quartal des Jahres erwartet.

Ausblick 2018

Als Weltmarkt- und Technologieführer im Bereich hochentwickelter Hochvakuumventile geht VAT davon aus, weiterhin vom positiven Marktumfeld profitieren zu können.

Für 2018 erwartet VAT bei gleichbleibenden Wechselkursen ein Nettoumsatzwachstum für das Gesamtjahr von 15% bis 20%. Die mittelfristig bis 2020 angestrebte EBITDA-Marge von 33% wird bestätigt. VAT geht davon aus, sich dank Produktivitätssteigerungen im Jahr 2018 diesem Ziel zu nähern.

Durch das erwartete Umsatzwachstum, die höhere EBITDA-Marge, den niedrigeren Finanzierungsaufwand und einen etwas höheren effektiven Steuersatz werden auch der Reingewinn und der Gewinn je Aktie (EPS) deutlich zulegen.

Um den Kapazitätsausbau, vor allem in Malaysien und Rumänien, zu beschleunigen, sind 2018 wiederum Investitionen von etwa 7% des Nettoumsatzes vorgesehen. In den Folgejahren soll deren Anteil auf ca. 4% sinken.

Segmentdaten

VENTILE

in Millionen CHF Q1 2018 Q1 2017 Veränderung Auftragseingang 175.2 144.3 +21.4% Nettoumsatz 159.3 132.7 +20.1% Umsatz zwischen den Segmenten 11.3 8.4 +34.5% Nettoumsatz Segment 170.6 141.1 +20.9%

Global Service

in Millionen CHF Q1 2018 Q1 2017 Veränderung Auftragseingang 27.8 27.4 +1.5% Nettoumsatz 26.7 21.8 +22.4% Umsatz zwischen den Segmenten - - - Nettoumsatz Segment 26.7 21.8 +22.4%

Industrie

in Millionen CHF Q1 2018 Q1 2017 Veränderung Auftragseingang 12.4 10.2 +22.8% Nettoumsatz 11.8 10.0 +17.6% Umsatz zwischen den Segmenten 6.8 6.0 +13.3% Nettoumsatz Segment 18.6 16.0 +16.0%

ÜBER VAT

VAT ist der führende globale Entwickler, Hersteller und Zulieferer von hochwertigen Vakuumventilen. Vakuumventile von VAT sind unternehmenskritische Komponenten für hochentwickelte Prozesse zur Fertigung innovativer Produkte, die wir täglich verwenden, etwa für Mobilgeräte, Flachbildschirme oder Solarpanels. VAT umfasst drei berichtspflichtige Segmente: Ventile, Global Service und Industry bieten hochwertige Vakuumventile, Mehrventilmodule, Membranbälge und zugehörige Mehrwert-dienste für ein breites Spektrum an Vakuumanwendungen. Die VAT Group ist ein globaler Akteur und beschäftigt über 2'000 Mitarbeitende. Die wichtigsten Produktionszentren befinden sich in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2017 belief sich der Nettoumsatz auf CHF 692 Mio.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Sämtliche in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur eingeschränkt gültig, da die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund bestimmter Faktoren wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen beziehen (einschliesslich Aussagen, die Formen von "glauben", "planen", "prognostizieren", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten), sind als zukunftsgerichtete Aussagen anzusehen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und Eventualitäten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängig sind, die in der Zukunft eintreten oder nicht eintreten und dazu führen können, dass das tatsächliche Ergebnis, die tatsächliche Entwicklung oder der tatsächliche Erfolg des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Erfolgen des Unternehmens abweichen. Viele dieser Risiken und Unsicherheiten sind von Faktoren abhängig, die ausserhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen oder die das Unternehmen nicht genau abschätzen kann, wie beispielsweise von künftigen Marktbedingungen, Währungsschwankungen, dem Verhalten anderer Marktteilnehmer, dem Betriebsverhalten, der Sicherheit und der Zuverlässigkeit der Informatiksysteme des Unternehmens, politischen, wirtschaftlichen und aufsichtsrechtlichen Veränderungen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, oder wirtschaftlichen oder technologischen Trends oder Gegebenheiten. Deshalb werden Anleger darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen zu setzen.

Sofern per Gesetz nicht anderweitig vorgeschrieben, weist VAT jede Absicht oder Verpflichtung von sich, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund von nach dem Berichtsdatum auftretenden Entwicklungen zu aktualisieren.