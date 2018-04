Advantage Lithium: Ausgezeichnete Ergebnisse aus NW-Sektor von im Durchschnitt 571 mg/l Li - Bohrung CAU17 DGAP-News: Advantage Lithium / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht Advantage Lithium: Ausgezeichnete Ergebnisse aus NW-Sektor von im Durchschnitt 571 mg/l Li - Bohrung CAU17 17.04.2018 / 07:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ausgezeichnete Ergebnisse aus NW-Sektor von im Durchschnitt 571 mg/l Li - Bohrung CAU17 Vancouver, British Columbia, 17. April 2018 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) gibt dieses Update Sole-Probennahme aus Kernbohrung CAU17 im NW-Sektor der Joint-Venture-Liegenschaft Cauchari in der argentinischen Provinz Jujuy. Die wichtigsten Ergebnisse der Bohrung CAU17: - Die im NW-Sektor niedergebrachte Bohrung CAU17 durchteufte ausgedehnte Kieslagen und sandige Sedimente ähnlich jenen in Bohrung CAU18, die 2,6km weiter östlich liegt. - Die Bohrungen haben jetzt bestätigt, dass der NW-Sektor Sedimente mit einem relativ großen nutzbaren Porenraum und Permeabilität beherbergt, die sich von CAU17 und CAU18 über CAU007 bis CAU16 und CAU15 nach Süden erstrecken, siehe Abbildung 1. - Die Sole-Probennahme aus CAU17 lieferte im Durchschnitt Gehalte von 571 mg/l Li und 4.488 mg/K aus drei Proben, die aus dem unteren Teil der Kiesabfolge zwischen 177m und 203m Tiefe entnommen wurden. Diese Proben besitzen ein Mg/Li-Verhältnis von im Durchschnitt 2,3:1, vergleichbar mit dem nagegelegenen Projekt Olaroz und anderen Bohrungen im NW-Sektor. - Die Kernbohrung CAU14 im SO-Sektor hat jetzt eine Tiefe von 445m erreicht. Die Zielsetzung dieser Bohrung ist die Bewertung der Kontinuität der tiefen Sandeinheiten im SO-Sektor. - Der Abschluss der Ressourcenschätzung für Cauchari wird jetzt Mitte Mai erwartet. - Die Bohrungen der Phase 3 werden im Mai beginnen, wenn neue Bohrgeräte vor Ort gebracht werden, um die tiefen überwiegend sandigen Einheiten im SO-Sektor zu durchteufen. Der Projektleiter, Herr Andy Robb, sagte: "Die Ergebnisse von CAU17 sind sehr ermutigend, da sie die Kontinuität der hohen Gehalte der Sole und eine attraktive chemische Zusammensetzung der Sole im Norden des NW-Sektors zeigen. Die Bohrarbeiten in diesem Gebiet zu Zwecken der Ressourcenschätzung wurden jetzt abgeschlossen und nach Abschluss der Bohrung CAU14 wird bis Mitte Mai eine neue Ressourcenschätzung für das Projekt durchgeführt." NW-Sektor - Bohrergebnisse CAU17 CAU17 wurde im NW-Sektor 2,6km westlich von CAU18 niedergebracht. Die Ergebnisse der Bohrung CAU18 wurden am 9. April 2018 veröffentlicht. CAU17 wurde vom Ansatzpunkt an der Oberfläche bis in eine Tiefe von 140m durch den seichten Frisch-/Brackwasserhorizont des Archibarca-Schwemmfächers (Kies) verrohrt (Zementrohre). Dieser Grundwasserhorizont überlagert die tieferen Solevorkommen in diesem Gebiet. Laut Schätzungen erstreckt sich die Sohle von oberhalb 140m Tiefe bis zur Sohle der Bohrung in 237,5m Tiefe. CAU17 durchteufte eine ausgedehnte Abfolge mit vorherrschend Kies- und Sandeinheiten ab 146m bis 210m Tiefe. Kies- und Sandeinheiten wurden ab der Oberfläche im verrohrten Teil durchteuft. Eine Einheit mit vorherrschend Ton/Silt wurde nahe dem Ende der Bohrung zwischen 210m und 237m Tiefe angetroffen. Die Sole-Probennahme in CAU17 wurde mit einem Bailer-Gerät (Schöpfvorrichtung) durchgeführt und drei Proben wurden aus der Kieseinheit in 178m, 185m und 203m Tiefe entnommen. Die Lithiumkonzentrationen lagen zwischen 549 und 606 mg/l. Im Durchschnitt enthielten die Proben 571mg/l Lithium und 4.488 mg/l Kalium. Das Mg/Li-Verhältnis lag in diesen Proben bei 2,3:1 und ist mit jenem des Projekts Olaroz im Norden identisch. Die chemische Zusammensetzung der Sole aus CAU17 ist sehr positiv und deutet an, dass sich die Sole mit erhöhten Lithiumkonzentrationen bis zur Basis der im Westen des Salar Cauchari ausstreichenden Sedimente erstrecken könnte. CAU15 ist die südlichste Bohrung, die bis dato im NW-Sektor niedergebracht wurde. Sie liegt ungefähr 6,5km südlich von CAU16, deren Ergebnisse im November 2017 veröffentlicht wurden. Der bis dato im NW-Sektor abgegrenzte Solekörper erstreckt sich über eine Entfernung von 14km ab Bohrung CAU17 und CAU18 im Norden bis zu CAU15 im Süden, siehe Abbildung 1. Im NW-Sektor durchteuften alle Kernbohrungen (CAU07 [als Rotary-Bohrung niedergebracht], CAU15, CAU16, CAU17 und CAU18 signifikante Einheiten mit vorherrschend Sand und Kies, die eine relativ hohe Permeabilität besitzen, was laut Erwartungen relativ hohe Pumpraten unterstützen und die zukünftige Solextraktion erleichtern wird. SO-Sektor - Ergebnisse CAU12 und CAU13 Für die Kernbohrungen CAU12 und CAU13 im Süden des SO-Sektors sind die Ergebnisse eingetroffen. Diese Kernbohrungen durchteuften eine Abfolge von Einheiten mit vorherrschend Halit und Ton, die mit Einheiten mit vorherrschend Sand wechsellagernd sind. Einheiten mit vorherrschend Sand wurden von CAU12 ab 358m Tiefe bis zum Ende der Bohrung in 413m Tiefe durchteuft und die Bohrung CAU13 durchteufte diese Einheiten ab 407m Tiefe bis zum Ende der Bohrung in 449m Tiefe. Man nimmt an, dass diese vorherrschend sandigen Einheiten mit Sandeinheiten korrelieren, die an der Sohle der Rotary-Bohrung CAU11 durchteuft wurden. Die Pumptests in CAU11 wurden mit einer Flussrate von 19 l/s durchgeführt, wie im Februar 2018 berichtet wurde. Die chemischen Analysen der Sole von CAU13 aus einem Abschnitt zwischen 39m und 281m Tiefe lieferten im Durchschnitt 435 mg/l Lithium und 4.088 mg/l Kalium. Keine Probe wurde aus den tieferen Sandeinheiten erfolgreich entnommen. Die chemischen Analysen der Sole von CAU12 aus einem Abschnitt zwischen 25m und 169m Tiefe lieferten im Durchschnitt 305 mg/l Lithium und 3.048 mg/l Kalium. Keine Probe wurde aus den tieferen Sandeinheiten erfolgreich entnommen. Das MG/Li-Verhältnis dieser Solen liegt im Durchschnitt bei 2,7:1 bzw. 2,5:1, was geringfügig höher ist als in den Bohrungen weiter nördlich. Für den SO-Sektor sind weitere tiefere Bohrungen geplant, um zusätzliche Informationen über die tiefere Sandeinheit zu liefern. Kernbohrung CAU14 Die Kernbohrung CAU14 hat eine Tiefe von 445m erreicht. Der Abschluss der Bohrung CAU14 wird Phase 2 des Arbeitsprogramms auf Cauchari beenden und sie wird die letzte Bohrung sein, die in die kommende Ressourcenschätzung aufgenommen wird. Die Bohrungen der Phase 3 werden im Mai 2018 beginnen, wenn neue Bohrgeräte vor Ort gebracht werden. Dieses Programm wird auf eine weitere Abgrenzung der tiefen vorherrschend sandigen Einheiten im SO-Sektor zielen, die zurzeit in Tiefen lagern, die jenseits der Leistungsfähigkeit der aktuellen Bohrgeräte liegen. Abbildung 1: Lage der Bohrung CAU17 und anderer Bohrungen auf Cauchari / Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde im Auftrag des Unternehmens von Frits Reidel, CPG, gemäß NI 43-101 eine qualifizierte Person, geprüft und zugelassen. ADVANTAGE LITHIUM CORP. i. A.: "David Sidoo" David Sidoo, President Tel.: 604.685.9316 | Fax: 604.683.1585 E-Mail: info@advantagelithium.com Tabelle 1: Lage der Bohrungen und Einzelheiten Explo- S- End- Tie- Ana- Lithium (mg/l Kali- B- K- M- A- N- rati- e- tiefe fe ly- Durchschnitt) um o- o- i- z- e- ons- k- (m) Ver- sen- (mg/- h- o- t- i- i- boh- t- roh- ab- l r- r- t- m- g- rung o- run- sch- Durc- v- d- l- u- u- Num- r g nit- hsch- e- i- e- t n- mer (m) tl nitt- r- n- r- g- (m) ) f- a- e s- a- t- S- w- h- e- e- i- r- n e- n- e- G- h- k- n a- ö- e- u- h- l s- e- s (- K- m- r- )- ü- + g- e- r A- r- g- e- n- t- i- n- i- e- n- * Z- o- n- e- 3 P- o- s- g- a- r Eas- N- ting o- r- t- h- i- n- g CAU07 N- 343 325 135- 601 4,85- R- 3- 7,383,- 3- 0 -- W -34- 3 o- ,- 989 ,- 9- 3 t- 4- 9- 0 a- 2- 4- r- 1- 0 y ,- 1- 9- 9 CAU08 S- 400 400 50-- 517 5,31- R- 3- 7,374,- 3- 0 -- E 400 9 o- ,- 495 ,- 9- t- 4- 9- 0 a- 2- 0- r- 3- 0 y ,- 9- 4- 1 CAU09 S- 400 400 60-- 662 6,13- R- 3- 7,377,- 3- 0 -- E 400 7 o- ,- 806 ,- 9- t- 4- 9- 0 a- 2- 0- r- 3- 0 y ,- 7- 7- 5 CAU10 S- 429 340 50-- 682 6,51- R- 3- 7,379,- 3- 0 -- E 340 6 o- ,- 295 ,- 9- t- 4- 9- 0 a- 2- 0- r- 5- 0 y ,- 5- 3- 0 CAU11 S- 480 476 50-- 515 4,57- R- 3- 7,372,- 3- 0 -- E 476 7 o- ,- 564 ,- 9- t- 4- 9- 0 a- 2- 0- r- 1- 0 y ,- 7- 5- 7 CAU12 S- 413 210 25-- 305 3,04- K- 3- 7,374,- 3- 0 -- E 169 8 e- ,- 673 ,- 9- r- 4- 9- 0 n- 2- 0- b- 1- 0 o- ,- h- 6- r- 9- u- 3 n- g CAU13 S- 449 242 39-- 435 4,08- K- 3- 7,376,- 3- 0 -- E 281 8 e- ,- 283 ,- 9- r- 4- 9- 0 n- 2- 0- b- 2- 0 o- ,- h- 7- r- 7- u- 3 n- g CAU14 S- Boh- K- 3- 7,376,- 3- 0 -- E rung e- ,- 998 ,- 9- im r- 4- 9- 0 Gange n- 2- 0- b- 5- 0 o- ,- h- 6- r- 6- u- 4 n- g CAU15 N- 244 210 102- 407 3,19- K- 3- 7,373,- 3- 0 -- W -23- 6 e- ,- 385 ,- 9- 4.5 r- 4- 9- 0 n- 1- 0- b- 9- 0 o- ,- h- 2- r- 8- u- 8 n- g CAU16 N- 322 202 14-- 436 3,60- K- 3- 7,379,- 3- 0 -- W 298 8 e- ,- 900 ,- 9- r- 4- 9- 0 n- 1- 0- b- 9- 0 o- ,- h- 9- r- 3- u- 5 n- g CAU17 N- 237.5 tbc 178- 571 4,48- K- 3- 7,387,- 3- 0 -- W -20- 8 e- ,- 429 ,- 9- 3 r- 4- 9- 0 n- 1- 4- b- 9- 5 o- ,- h- 9- r- 6- u- 4 n- g CAU18 N- 359.0 359 165- 476 3,77- K- 3- 7,386,- 3- 0 -- W -32- 5 e- ,- 975 ,- 9- 0 r- 4- 9- 0 n- 2- 4- b- 2- 0 o- ,- h- 5- r- 8- u- 0 n- g * Zone 3, Gaus- s-Krü- ger-K- oordi- naten- sys- tem mit POSGA- R-DAT- UM. Posi- tio- nen mit- tels trag- barem GPS, noch nicht durch Ver- mes- sun- gen bestä- tigt. + Nomi- nale Höhen- anga- ben für DEM. Höhen- anga- ben der Boh- run- gen müs- sen noch durch Ver- mes- sun- gen bestä- tigt wer- den. Über Advantage Lithium Corp. Advantage Lithium Corp. ist ein Ressourcenunternehmen, das auf den strategischen Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Lithiumliegenschaften spezialisiert ist. Sein Hauptsitz befindet sich in Vancouver (British Columbia). Die Stammaktien notieren unter dem Kürzel "AAL" an der TSX Venture Exchange und werden ebenfalls in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt. Das Unternehmen hat eine eine 100%-Beteiligung an fünf Projekten in Argentinien sowie eine 75%-Beteiligung an einem sechsten Projekt, genannt Cauchari, erworben. Das Projekt Cauchari liegt nur 20km südlich von Orocobres Vorzeige-Lithiumprojekt Olaroz. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.advantagelithium.com. 