Tagesgewinner war am Montag Phoenix Solar mit 12,16% auf 0,08 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 15,28%) vor FE Ltd mit 11,11% auf 0,02 (8% Vol.; 1W 0,00%) und Verbio mit 4,96% auf 4,36 (62% Vol.; 1W 0,51%). Die Tagesverlierer: Fingroup mit -5,91% auf 1,75 (556% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,79%), Steinhoff mit -5,83% auf 0,14 (24% Vol.; 1W -29,70%), Sberbank mit -4,95% auf 10,95 (82% Vol.; 1W -9,88%) Die höchsten Tagesumsätze hatten HSBC Holdings (38363,41 Mio.), BP Plc (30233,05) und Rio Tinto (21935,99). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Fingroup (556%), Transocean (338%) und Hanwha Q Cells (199%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources mit 93,12%, die...

