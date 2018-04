Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursgewinnen vom Vortag gegenüber dem US-Dollar vorerst unterhalb der Marke von 1,24 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2383 Dollar gehandelt und damit etwa zu gleichen Kurs wie am Vorabend.

Zum Franken hat der Euro hingegen auf 1,1893 nochmals etwas an Boden gewonnen und nähert sich nun der 1,19er Marke an. Der US-Dollar pendelt bei ...

