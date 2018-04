Mit dem Rückenwind der Wall Street dürfte der Dax am Dienstag erneut höher starten. Banken und Broker erwarten das deutsche Börsenbarometer am Morgen 0,5 Prozent fester bei 12.455 Punkten. Am Montag war der Leitindex nach einem guten Auftakt abgebröckelt und hatte sich schließlich mit einem Minus von 0,4 Prozent in den Feierabend verabschiedet.

