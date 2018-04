Die Schweizer Großbank UBS hat ABB von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 21 auf 21,50 Franken angehoben. Analyst Guillermo Peigneux Lojo sieht für die Schweizer in einer am Dienstag vorliegenden Studie kaum noch Risiken für sinkende Gewinnerwartungen. Er selbst hob seine Schätzungen ab 2019 etwas an. Das Chance/Risiko-Profil sei nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung des Automatisierungsspezialisten inzwischen ausgeglichen./ag/bek

Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN CH0012221716

