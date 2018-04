Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Renault vor Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Autobauer dürfte den Umsatz um 3,7 Prozent gesteigert haben, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Gesamtjahr 2018 rechnet der Experte mit einem Umsatzwachstum um 5,2 Prozent auf 61,8 Milliarden Euro und einem bereinigten operativen Gewinn (Ebit) von 4,1 Milliarden Euro. Das sei etwas mehr als derzeit am Markt im Durchschnitt erwartet werde./mis/bek Datum der Analyse: 17.04.2018

