Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die HSBC vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 730 Pence belassen. Nach einer Analystenreise mit dem Management der britischen Großbank nach Asien sei er zuversichtlich, dass der Einfluss der Handelskonflikte begrenzt sei, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das geschäftliche Abschneiden im ersten Quartal dürfte im Gegenteil zuversichtlich stimmen. HSBC legt ihre Geschäftszahlen am 4. Mai vor./das/bek Datum der Analyse: 17.04.2018

