Nach den Vortagsverlusten haben sich die Rohölpreise am Dienstag wieder erholt. Am Abend werden neue Zahlen zu den US-Ölreserven erwartet.

Die Ölpreise sind am Dienstag etwas gestiegen. Sie haben damit vorerst nicht an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni kostete am Morgen 71,67 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass ...

