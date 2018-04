Ein Tweet des US-Präsidenten hatte am Montag dem Euro Auftrieb verliehen. Am Dienstag startete er zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursgewinnen vom Vortag vorerst unterhalb der Marke von 1,24 US-Dollar stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2385 Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt ...

