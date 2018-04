Der US-Energiekonzern The Southern Company (ISIN: US8425871071, NYSE: SO) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 60 US-Cents ausschütten. Dies ist eine Erhöhung um 3,4 Prozent. Im Vorquartal wurden 0,58 US-Dollar ausgezahlt. Es ist die insgesamt 17. jährliche Dividendensteigerung in Folge. Seit 282 Quartalen bzw. seit dem Jahr 1948 erhalten die Investoren bereits eine Dividende. Insgesamt werden auf das Jahr gerechnet ...

