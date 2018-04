Für das erste Quartal bis Ende März gab der Internet-Filmdienst weltweit einen Zuwachs von 7,4 Mo. Abonnenten auf insgesamt 125 Mio. bekannt. Damit war nicht gerechnet worden. Der Umsatz stieg dabei auf 3,7 Mrd. $, was einen Zuwachs von 40 % zum Vorjahreszeitraum bedeutet. Der Nettogewinn stieg auf 290,1 Mio. $ nach 178,2 Mio. $.



Der US-Konzern will 2018 8 Mrd. $ für Fernsehserien und Filme ausgeben. Analysten zufolge ist der Anteil an Eigenproduktionen für monatliche Abonnenten zum Vorjahr um 85 % auf 483 Stunden gestiegen, ein Rekordwert.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info