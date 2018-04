Akzeptanz und Anwendungsbereiche von Drohnen sind in den letzten Jahren exponentiell gestiegen. Sie werden zunehmend auch in gewerblichen und industriellen Bereichen eingesetzt. Hier befinden sich die bemerkenswertesten Anwendungen. Drohnen gelangen an schwer zugängliche Orte, die Menschen oder andere Maschinen nicht mehr erreichen können. Durch den zunehmenden Einsatz von Drohnen in den letzten Jahren hat sich ihr Preisniveau gesenkt.

Für den Einsatz bei Naturkatastrophen

Humanitäre Organisationen und Rettungsdienste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...