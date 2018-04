Hohe Abbrecherquoten, unbesetzte Ausbildungsplätze: Die Berufsausbildung ist in der Krise. Unterstützung gibt es von prominenter Seite.

Eine Ministerin, die für das Bafög ebenso zuständig ist wie für die Bioökonomie oder den Kernfusionsreaktor Iter, kann nach wenigen Tagen im Amt unmöglich überall sattelfest sein. Doch auf einem Feld kennt sich Anja Karliczek, die neue Chefin im Bildungs- und Forschungsressort, gut aus: Die berufliche Ausbildung in der Gastronomie hat die CDU-Politikerin schließlich selbst durchlebt.

In den 1990er-Jahren ließ sie sich zur Hotelfachfrau ausbilden, hat dann lange im familieneigenen Hotelbetrieb im Tecklenburger Land gearbeitet, bis sie 2013 in den Bundestag einzog. Karliczek weiß also, wie es den jungen Köchen, Restaurantfachleuten und Hotelkauffrauen geht, die an diesem Montagabend in einem Berliner Hotel als Sieger der Berliner Jugendmeisterschaft ausgezeichnet werden.

Und was sie erwartet. Arbeiten, wenn die Freunde feiern - oft bis spät in die Nacht oder am Wochenende. Und das zu Löhnen, die ziemlich weit unten liegen im Spektrum des Möglichen.

Auch deshalb löst von den angehenden Köchen oder Restaurantfachleuten rund jeder zweite seinen Ausbildungsvertrag vorzeitig. Aber auch in anderen Berufen halten längst nicht alle Jugendlichen durch. Im Berufsbildungsbericht, den Karliczek am Mittwoch dem Kabinett präsentieren wird, steht es Schwarz auf Weiß: Jeder vierte Lehrling schmeißt die Ausbildung - oder sein Betrieb trennt sich von ihm.

Das ist schlecht für viele Betriebe, die händeringend Berufsnachwuchs suchen. Die Abbrecherquoten sind nicht das einzige Problem. Gut 53.000 Auszubildende zählte das Gastgewerbe im vergangenen Jahr noch. Zehn Jahre zuvor waren es rund doppelt so viele.

Auch in anderen Berufen hat die duale Ausbildung an Reiz verloren. Die Schulabgänger zieht es an die Universitäten, die Zahl der Studienanfänger ist seit Jahren ähnlich hoch wie die der neuen Lehrlinge. Dabei richtet sich das Gros der aktuell 1,2 Millionen offenen Stellen in Deutschland ...

