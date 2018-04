Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die europäischen Ölkonzerne dürften im ersten Quartal unter anderem von einer höheren Fördermenge profitiert haben, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Bei Eni seien aber auch die getätigten Zukäufe in Brasilien, Libyen und dem Nahen Osten ein großes Thema, weil diese den Verschuldungsgrad nach oben getrieben hätten./das/bek Datum der Analyse: 17.04.2018

ISIN: IT0003132476