Der DAX startete gestern mit Zugewinnen in den Tag. Er öffnete leicht unter der 12.500 Punkte-Marke. Im Laufe des Tages ging es dann aber kontinuierlich abwärts für ihn. Am Ende des Tages schloss er 0,4 Prozent im Minus und damit wieder unter 12.400 Punkten. Marktidee: SilberDer Silberpreis hatte im Jahr 2011 ein Rekordhoch bei 49,83 Dollar markiert. Seitdem befindet er sich in einem zyklischen Bärenmarkt. In den vergangenen Monaten pendelte das Edelmetall in einem Seitwärtstrend hin und her. Zuletzt versuchte der Kurs aus dieser Bewegung nach oben auszubrechen. Im Weg steht dabei eine wichtige charttechnische Marke.