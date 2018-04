Die Aktie von Medigene legt am Dienstagmorgen 3,8 Prozent auf 14,28 Euro zu. Grund für den heutigen Kurssprung sind neue Daten zu einem Impfstoff gegen Prostatakrebs. Wie das Unternehmen mitteilte, haben Forscher vom Universitätskrankenhaus Oslo in Norwegen ein Update zu Daten einer Prüfarzt-initiierten Phase 1/2-Studie ("investigator-initiated trial", "IIT") präsentiert. Die Daten zeigten, dass adjuvante dendritische Zell-(DC)-Vakzine bei Patienten mit hohem Risiko für Prostatakrebs nach einer umfassenden Operation das Risiko für ein frühes biochemisches Rezidiv (Wiedererkrankung), senken können. Das Poster wurde auf der Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Krebsforschung (AACR) in Chicago, USA, vorgestellt. Die klinischen Daten wurden unter teilweiser Verwendung von Medigene's DC-Vakzin-Technologie am Institut für Zelluläre Therapie in der Verantwortung des Universitätsklinikums Oslo, Norwegen, unter der Leitung von Prof. Gunnar Kvalheim, erhoben, so Medigene weiter.

