Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München/Sophia Antipolis (pts011/17.04.2018/09:00) - GreenCom Networks führt eine weitere Kapitalerhöhung durch. Die Macdoch Group fungiert dabei als Lead Investor und die bestehenden Shareholder Munich Venture Partners und SET Ventures als weitere Kapitalgeber. Das Kapital wird GreenCom helfen, seine führende Position als Energy Internet of Things (IoT) Anbieter im europäischen Markt und darüber hinaus zu stärken. Mit seiner Energy Information Brokerage Platform adressiert GreenCom Networks Energieversorger und Energiedienstleister, darunter auch Hersteller von energierelevanten Geräten. Dabei setzt GreenCom auf seine Stärken wie einem tiefen Verständnis des zukünftigen Energiemarkts oder seinem Telekommunikations-Hintergrund und der damit verbundenen Erfahrung, Millionen von Geräten zu verwalten und zu steuern. Kunden können mit der GreenCom Plattform neue, digitale Energiedienstleistungen für ihre Endkunden anbieten und damit auf Entwicklungen des Energiemarkts reagieren: Während die Energiewelt einen Wandel weg von Öl und Gas hin zu Elektrizität und weg von zentraler Erzeugung hin zu dezentraler Erzeugung, Batteriespeichern und Elektro-Autos erlebt, gewinnt intelligente Software immer mehr an Bedeutung für eine smarte, nachhaltige Energieversorgung der Zukunft. Mit seinem Ende-zu-Ende Energy-IoT-Angebot integriert GreenCom dezentrale Energie-Anlagen wie Wechselrichter, Wärmepumpen, Batteriespeicher oder Elektro-Autos von einer Vielzahl von Herstellern und ermöglicht damit neue, digitale Energiedienstleistungen. Zur Prognose und der Verbrauchsoptimierung nutzt GreenCom Networks' Energy Information Brokerage Platform künstliche Intelligenz. Je nach Dienstleistung, welche die GreenCom Kunden anbieten, kann die Plattform dabei Energieflüsse lokal oder zentral optimieren wie z.B. in der virtuellen Kraftwerksanwendung von GreenCom. Seit Kurzem stellt GreenCom seinen Kunden zudem eine Energie-Community mit virtuell vernetzten Endverbrauchern als reales Testlabor Living Lab zur Verfügung. "Macdoch ist nicht einfach ein Finanzinverstor für uns. Die Macdoch Group hat ausgezeichnete Verbindungen in den australischen Markt. Dieser Markt ist sehr interessant und wir beobachten ihn genau", sagt Christian Feißt, CEO von GreenCom Networks. "GreenCom hat ein einzigartiges Angebot, das der Wegbereiter der Energiewende werden kann. Wir investieren in GreenCom, weil wir die einzigartigen Möglichkeiten des Unternehmens und signifikante Synergien mit unseren anderen Geschäftsaktivitäten sehen", kommentiert John Thorpe, Direktor Macdoch UK. Über die Macdoch Group Macdoch ist eine familiengeführte Investment-Gruppe mit Management in Sydney und London. Seine Interessen umfassen notierte Börsenunternehmen, Wagniskapital sowie Landwirtschafts- und Grundstücksgschäfte vor allem in Großbrittannien und Australien. Macdoch investiert in zahlreichen Bereichen, ein spezieller Fokus liegt auf den Bereichen Energie und Gesundheitswesen. Über GreenCom Networks Als Software-as-a-Service-Unternehmen bietet GreenCom Networks Energieunternehmen, Energiedienstleistern und Herstellern von energierelevanten Geräten seine Energy IoT Platform als White-Label-Lösung an. Mit dieser Plattform können Kunden disruptive digitale Geschäftsmodelle entwickeln und das Potential der wachsenden Anzahl an dezentralen Energieanlagen nutzen. Zugleich lassen sich innovative Dienstleistungen wie Stromflatrates oder Communitys umsetzen. Ansprechpartner für die Presse: GreenCom Networks AG Klaus Müller Rosenheimer Straße 120 81669 München Tel.: +49 152 264 820 75 E-Mail: press@greencom-networks.com Web: http://www.greencom-networks.com Macdoch UK Ltd Catriona Aloir 16 Berkeley Street, London, W1J 8DZ, UK Tel.: +44 (0) 7909 336 127 E-Mail: catriona@macdoch.com John Thorpe 16 Berkeley Street, London, W1J 8DZ, UK Tel.: +44 (0) 7789 742 848 E-Mail: john@macdoch.com (Ende) Aussender: Ludwig Wolfgang Ansprechpartner: Wolfgang Ludwig Tel.: +49 221 29219282 E-Mail: mail@ludwig-km.de Website: www.greencom-networks.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180417011

(END) Dow Jones Newswires

April 17, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)