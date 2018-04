Hinsichtlich der durch das United States Patent and Trademark Office (USPTO) im Jahr 2017 erteilten Patente erreichte Saudi-Arabien unter 92 erfassten Ländern den 23. Platz. Die große Mehrheit dieser patentierten Erfindungen gehören zum wissenschaftlichen Bereich.

Laut StatNano, das zu Beginn jedes Jahres einen Bericht zum Stand der Nanowissenschaft, Technologie und Innovation des Vorjahres veröffentlicht, wurden Saudi-Arabien im vergangenen Jahr 664 Patente erteilt; 2016 waren es im Vergleich dazu 517 und auf das Jahr 2015 entfielen 409 Patente. Im Übrigen wurden angesichts der zuletzt erzielten Anzahl doppelt so viele Patente erreicht wie im gleichen Zeitraum in allen anderen arabischen Ländern zusammen.

In diesem Jahr kam die King Fahd University of Petroleum Minerals (KFUPM) hinsichtlich der erhaltenen Patente unter den 10 weltbesten Universitäten auf Rang sieben. "Die Universität erhielt im Jahr 2017 insgesamt 183 Patente und übertraf somit die Johns Hopkins University, das Harvard College und das California Institute of Technology", sagte Dr. Khaled bin Saleh Al Sultan, President der in Dhahran ansässigen Universität.

"Der Universität wurden bislang mehr als 800 Patente erteilt, was über 60 der gesamten Patente aller übrigen Universitäten in arabischen Ländern darstellt, die etwa 300 Patente registriert haben", fügte er hinzu.

Gemeinsam mit der Universität sicherte sich das Unternehmen Saudi Aramco - dem 233 neue Patente im Jahr 2017 erteilt wurden mehr als zwei Drittel der Gesamtzahl an Patenten des letzten Jahres. Im Jahr 2016 erhielt Aramco 175 neue Patente und beantragte 285 neue Patente.

Diese jüngsten Neuigkeiten in Sachen Patente kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem Saudi-Arabien eine digitale Transformation sowie die Chancenverbesserung auf diversen Gebieten anstrebt angefangen bei der Technologie und dem Tourismus bis hin zur Kunst und dem Unternehmertum.

Laut einem StatNano-Bericht vom vergangenen Monat nimmt Saudi-Arabien zum ersten Mal auch einen Platz unter den "Top Ten Countries in Nanotechnology Patents in 2017" ein. In dem Bericht heißt es: "... der Grund ist das Wachstum um 128 der Anzahl von veröffentlichten Patentanträgen im Bereich Nanotechnologie, die das Land 2017 gestellt hat.

Die Anzahl der im Jahr 2017 beim USPTO eingereichten und veröffentlichten Patentanträge im Bereich Nanotechnologie weist im Vergleich zum Jahr 2016 ein Wachstum von 3,2 auf."

Dieser bedeutende Anstieg der Anzahl von Patenten ist einer der Belege dafür, dass der ehrgeizige Plan Saudi-Arabiens "Vision 2030" bereits beginnt, Früchte zu tragen.

*Quelle: AETOSWire

